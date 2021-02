LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 3-6 | 2-6 | 4-3 Australian Open in DIRETTA | l’azzurro si riaccende!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLIIN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 30-30 Serve and volley del canadese, mava a segno con la risposta. 30-15attacca e chiude con la volée. 15-15 Orasta lottando con il cuore. In rete il rovescio del canadese. 15-0sbaglia una volée non impossibile. 4-3 ACE AL CENTRO DI! Pizzica la riga, ottimo! 40-30 Splendido passante di rovescio del canadese,era venuto a rete. Deve assolutamente chiudere questo game, è troppo importante! 40-15 In rete il rovescio del canadese. 30-15 Servizio solido, lunga la risposta di. 15-15 Brutto errore di rovescio. E’ il momento ...