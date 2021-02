LIVE Australian Open, risultati 8 febbraio in DIRETTA: Camila Giorgi e Sara Errani passano al secondo turno. Out Mager e Travaglia (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.15 Il transalpino Alexandre Muller, lucky loser, ha sconfitto l’argentino Juan Londero per 4-6 6-3 6-0 6-3, mentre lo statunitense Frances Tiafoe ha superato Stefano Travaglia per 7-6 6-2 6-2, infine il francese Ugo Humbert ha battuto il nipponico Yasutaka Uchiyama per 6-3 6-4 6-7 6-3. 08.35 La canadese Bianca Vanessa Andreescu supera la romena Mihaela Buzarnescu per 6-2 4-6 6-3. 07.55 La boema Mrketa Vondrousova batte in rimonta la svedese Rebecca Peterson per 2-6 7-5 7-5, mentre Fiona Ferro supera per 6-7 6-2 6-4 la boema Katerina Siniakova, infine la russa Anastasia Potapova batte con un netto 6-2 6-1 la statunitense Alison Riske. 07.20: Nuovi match conclusi nel tabellone femminile: la russa Kudermetova ha sconfitto l’ucraina Kostyuk per 6-2 7-6 (5) e se la vedrà nel prossimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.15 Il transalpino Alexandre Muller, lucky loser, ha sconfitto l’argentino Juan Londero per 4-6 6-3 6-0 6-3, mentre lo statunitense Frances Tiafoe ha superato Stefanoper 7-6 6-2 6-2, infine il francese Ugo Humbert ha battuto il nipponico Yasutaka Uchiyama per 6-3 6-4 6-7 6-3. 08.35 La canadese Bianca Vanessa Andreescu supera la romena Mihaela Buzarnescu per 6-2 4-6 6-3. 07.55 La boema Mrketa Vondrousova batte in rimonta la svedese Rebecca Peterson per 2-6 7-5 7-5, mentre Fiona Ferro supera per 6-7 6-2 6-4 la boema Katerina Siniakova, infine la russa Anastasia Potapova batte con un netto 6-2 6-1 la statunitense Alison Riske. 07.20: Nuovi match conclusi nel tabellone femminile: la russa Kudermetova ha sconfitto l’ucraina Kostyuk per 6-2 7-6 (5) e se la vedrà nel prossimo ...

