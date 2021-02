In Myanmar è bloccato l’accesso a Facebook, Instagram e Twitter (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Photo by Aung Kyaw Htet/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nuova stretta alla rete dopo il colpo di stato dell’esercito in Myanmar. Dopo il blocco a internet in tutto il paese, i militari hanno ordinato agli operatori delle reti mobili e ai provider dei servizi sul web di bloccare gli accessi a Instagram, Twitter e Facebook. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’esercito ha applicato questa manovra per limitare le proteste dei cittadini, che sui social network hanno iniziare a condividere foto di se stessi mentre eseguivano il saluto a tre dita, reso famoso dai libri e dai film di Hunger Games e diventato nel paese il gesto identificativo della resistenza. L’azienda telefonica norvegese Telenor, che fornisce i servizi di telefonia mobile in Myanmar, ha spiegato che tutti gli ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Photo by Aung Kyaw Htet/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nuova stretta alla rete dopo il colpo di stato dell’esercito in. Dopo il blocco a internet in tutto il paese, i militari hanno ordinato agli operatori delle reti mobili e ai provider dei servizi sul web di bloccare gli accessi a. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’esercito ha applicato questa manovra per limitare le proteste dei cittadini, che sui social network hanno iniziare a condividere foto di se stessi mentre eseguivano il saluto a tre dita, reso famoso dai libri e dai film di Hunger Games e diventato nel paese il gesto identificativo della resistenza. L’azienda telefonica norvegese Telenor, che fornisce i servizi di telefonia mobile in, ha spiegato che tutti gli ...

