In Italia la didattica a distanza ha creato problemi a una famiglia su 3 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Foto di Steve Riot da PixabayLa didattica a distanza (dad) è stata la soluzione adottata per consentire agli studenti di continuare il loro apprendimento scolastico nonostante la pandemia. Purtroppo, come sottolinea uno studio condotto da Unicef e Università Cattolica, una famiglia Italiana su tre non è stata in grado di sostenerla adeguatamente durante i mesi di lockdown. Gli ostacoli principali sono stati la mancanza di una connessione internet stabile o di dispositivi digitali in quantità, o qualità, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle lezioni. Inoltre, molti genitori non sono stati in grado di affiancare i propri figli durante la dad a causa della mancanza di tempo. La ricerca è stata svolta su un campione di 1.028 famiglie sparse per tutta l’Italia. I dati raccolti hanno mostrato ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Foto di Steve Riot da PixabayLa(dad) è stata la soluzione adottata per consentire agli studenti di continuare il loro apprendimento scolastico nonostante la pandemia. Purtroppo, come sottolinea uno studio condotto da Unicef e Università Cattolica, unana su tre non è stata in grado di sostenerla adeguatamente durante i mesi di lockdown. Gli ostacoli principali sono stati la mancanza di una connessione internet stabile o di dispositivi digitali in quantità, o qualità, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle lezioni. Inoltre, molti genitori non sono stati in grado di affiancare i propri figli durante la dad a causa della mancanza di tempo. La ricerca è stata svolta su un campione di 1.028 famiglie sparse per tutta l’. I dati raccolti hanno mostrato ...

UNICEF_Italia : Carenza di dispositivi ? Problemi di connessione ? Poco tempo dei genitori ? Per 1/3 degli alunni italiani la… - livAnnaRita : RT @UNICEF_Italia: Carenza di dispositivi ? Problemi di connessione ? Poco tempo dei genitori ? Per 1/3 degli alunni italiani la didat… - ConiBambini : Mancanza di tecnologie adeguate, genitori che hanno poco tempo per aiutare i figli con la #dad, problemi di connett… - meteonetwork : #Tornado italiani: dinamiche, variabili sinottiche e aree più esposte. Il meteorologo Roberto Ingrosso ci racconta… - mtrapanelli : RT @UNICEF_Italia: Carenza di dispositivi ? Problemi di connessione ? Poco tempo dei genitori ? Per 1/3 degli alunni italiani la didat… -