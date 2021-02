Home working? È più smart con la sedia giusta (Di lunedì 8 febbraio 2021) 08L’ultimo anno ha rivoluzionato la vita di milioni di persone nel mondo, cambiando, tra le altre cose, anche il modo di approcciarci al lavoro. Abbiamo iniziato a connetterci da casa, pensando che sarebbe stata una soluzione temporanea. ?«?Non durerà più di due mesi?»? dicevamo, «?torneremo presto ad andare in ufficio tutti i giorni?»? si pensava. E per questo, molti di noi si sono adattati a soluzioni temporanee: abbiamo occupato con il computer il bancone della cucina, oppure ci siamo appoggiati a quel piccolo tavolo in camera, perché era l’unico angolo, anche se un po’ scomodo, per avere silenzio e privacy. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) 08L’ultimo anno ha rivoluzionato la vita di milioni di persone nel mondo, cambiando, tra le altre cose, anche il modo di approcciarci al lavoro. Abbiamo iniziato a connetterci da casa, pensando che sarebbe stata una soluzione temporanea. ?«?Non durerà più di due mesi?»? dicevamo, «?torneremo presto ad andare in ufficio tutti i giorni?»? si pensava. E per questo, molti di noi si sono adattati a soluzioni temporanee: abbiamo occupato con il computer il bancone della cucina, oppure ci siamo appoggiati a quel piccolo tavolo in camera, perché era l’unico angolo, anche se un po’ scomodo, per avere silenzio e privacy.

VizTheWiz2 : RT @DadoneFabiana: I dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo #smartworking e, da ministro che lo ha fortemente voluto come strumento… - freelancewebdes : Come lavorare da casa in modo produttivo da freelance? Se vuoi imparare a farlo meglio questo post è per te ->… - pimpiripette : RT @bioccolo: A Toronto ai lavoratori in smartworking sono erogati 500$ per l'acquisto di una sedia. Al netto di tablet e pc Qui i sindaca… - massimo21021978 : RT @bioccolo: A Toronto ai lavoratori in smartworking sono erogati 500$ per l'acquisto di una sedia. Al netto di tablet e pc Qui i sindaca… - cigurt88 : RT @bioccolo: A Toronto ai lavoratori in smartworking sono erogati 500$ per l'acquisto di una sedia. Al netto di tablet e pc Qui i sindaca… -