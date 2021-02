Grande Fratello Vip, il preferito: ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa settimana il consueto appuntamento con i sondaggi legati al Grande Fratello Vip non potrà riguardare le ultime nomination dal momento che il televoto è stato annullato. Nell’ultima puntata del GF Vip infatti a finire in nomination erano state Samantha De Grenet e Alda D’Eusanio. Quest’ultima però è stata protagonista di una ben più sonora... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa settimana il consueto appuntamento con ilegati alVip non potrà riguardare le ultime nomination dal momento che il televoto è stato annullato. Nell’ultima puntata del GF Vip infatti a finire in nomination erano state Samantha De Grenet e Alda D’Eusanio. Quest’ultima però è stata protagonista di una ben più sonora... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - twentyyearsgold : Il Grande Fratello é diventato C'é Posta Per Te Chissà se MTR aprirá la busta a Francesco Baccini dopo 20 anni che… - Massimi23972774 : Care siringhe, so che appena finito il grande fratello skipperete tutte le storie di Gloria. INVECE NO. Dovrete sor… -