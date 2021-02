Governo Draghi, il 10 e 11 febbraio il voto degli iscritti M5s su Rousseau (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fissata la data del voto su Rousseau sul Governo Draghi. Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio alle ore 13 di giovedì 11 febbraio gli iscritti del M5s saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto dall’ex governatore della Bce. Lo annuncia il blog delle Stelle. «Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato – si legge sul blog -. Si comunica a tutti gli iscritti che i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore». Leggi anche: Al via il secondo giro di consultazioni. Conte richiama all’ordine il M5s: «Draghi? Capisco i dubbi, ma pensiamo al bene del Paese» – La diretta Nella lista dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fissata la data delsusul. Dalle ore 13 di mercoledì 10alle ore 13 di giovedì 11glidel M5s saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a unpresieduto dall’ex governatore della Bce. Lo annuncia il blog delle Stelle. «Potranno votare solo glida almeno sei mesi, con documento certificato – si legge sul blog -. Si comunica a tutti gliche i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore». Leggi anche: Al via il secondo giro di consultazioni. Conte richiama all’ordine il M5s: «? Capisco i dubbi, ma pensiamo al bene del Paese» – La diretta Nella lista dei ...

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - marcotravaglio : NUOVO DEVOTO-DRAGHI Ammucchiata. Classica definizione per un governo che mettesse insieme destra, centro e sinistra… - JewelBr42320735 : RT @Mov5Stelle: VOTO SU GOVERNO DRAGHI: SI VOTA 10 E 11 FEBBRAIO Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febb… - maryfagi : RT @b_baolo: #skytg24 Ogni singolo esponente eurolirico, giornalisti ovviamente inclusi, scalcia come un mulo per cercare di sganciare la L… -