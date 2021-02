Giuseppe Conte non farà parte del nuovo governo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine ha sciolto ogni dubbio. : “Non entro ma questo non è il momento di autoisolarsi”. Lo ha detto lui stesso, intervenendo in streaming all’assemblea dei gruppi del Movimento, che si è svolta in tarda serata di ieri con lo scopo di convincere gli indecisi a sostenere Mario Draghi. Il suo è stato un discorso motivazionale, in cui ha ribadito forte e chiaro che non farà parte in alcun modo del nuovo esecutivo, ma che sarà a disposizione dei 5 Stelle: “Io ci sarò nelle forme che riterrete giuste, perché mi avete dato tanto”. E poi ha continuato con discorsi di incoraggiamento, per convincere i più scettici a non voltare le spalle all’ex presidente della Banca Centrale Europea. Nell’assemblea -stando a indiscrezioni trapelate da alcuni parlamentari pentastellati- Conte ha continuando pronunciando frasi come: ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine ha sciolto ogni dubbio. : “Non entro ma questo non è il momento di autoisolarsi”. Lo ha detto lui stesso, intervenendo in streaming all’assemblea dei gruppi del Movimento, che si è svolta in tarda serata di ieri con lo scopo di convincere gli indecisi a sostenere Mario Draghi. Il suo è stato un discorso motivazionale, in cui ha ribadito forte e chiaro che nonin alcun modo delesecutivo, ma che sarà a disposizione dei 5 Stelle: “Io ci sarò nelle forme che riterrete giuste, perché mi avete dato tanto”. E poi ha continuato con discorsi di incoraggiamento, per convincere i più scettici a non voltare le spalle all’ex presidente della Banca Centrale Europea. Nell’assemblea -stando a indiscrezioni trapelate da alcuni parlamentari pentastellati-ha continuando pronunciando frasi come: ...

Dopo dimissioni in silenzio, il premier uscente Giuseppe Conte ha mostrato di non voler abbandonare la scena politica. Il Professore ha preso per mano il M5S, lo conduce alla maggioranza Draghi e si propone alla guida del Movimento frammentato che ...

Intanto nelle scorse ore, il premier uscente Giuseppe Conte ha rivelato che non entrerà a far parte del nuovo esecutivo . Il calendario delle consultazioni Si comincia oggi alle 15 con il gruppo ...

Molti riterranno questo mio sfogo un tipico atto di sciacallaggio, perché approfitto della fine della stagione più incosciente ...

Alla fine ha sciolto ogni dubbio. Giuseppe Conte non farà parte del nuovo governo: “Non entro ma questo non è il momento di autoisolarsi”. Lo ha detto lui stesso, intervenendo in streaming ...

