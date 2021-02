GFVIP: “Il programma va chiuso immediatamente” Signorini e il reality sotto attacco. Cos’è successo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anche la nota criminologa Roberta Bruzzone ha espresso la sua opinione su quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip, che si sta rivelando l’edizione più lunga e complicata della storia. Un pessimo esempio Dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio a causa delle sue affermazioni sulla vita privata di Laura Pausini, (ha insinuato che il marito la picchia ndr) la criminologa ha rilasciato un’intervista a IlFattoQuotidiano affermando che secondo lei il programma va chiuso Sono sconcertata. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose. Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati, parlo anche in generale. È discutibile lo scenario, così come è discutibile ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anche la nota criminologa Roberta Bruzzone ha espresso la sua opinione su quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip, che si sta rivelando l’edizione più lunga e complicata della storia. Un pessimo esempio Dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio a causa delle sue affermazioni sulla vita privata di Laura Pausini, (ha insinuato che il marito la picchia ndr) la criminologa ha rilasciato un’intervista a IlFattoQuotidiano affermando che secondo lei ilvaSono sconcertata. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinatoche così facendo scatena dinamiche pericolose. Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati, parlo anche in generale. È discutibile lo scenario, così come è discutibile ...

FinallyMario : #gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente anco… - davidemaggio : Alda D’Eusanio espulsa con effetto immediato da Grande Fratello Vip per decisione dell’editore. Ora aspettiamo un… - naninani81 : a giulia credo debba essere dato un programma sulle torture #gfvip #tzvip #rosmello - RaffaeleSanto : Più si va avanti e più la durata large del reality produce nei concorrenti il bisogno di fare una differenza tra gi… - cosamidicimaj : Tommaso se ne deve uscire adesso, non può essere trattato così in questo programma di merda, per santificare questa… -