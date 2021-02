GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi il piano diabolico: “Non se la ricorda nessuno…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono sempre stati tra i più amati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra loro c’è grande empatia, un’amicizia importante. Dall’inizio hanno saputo animare la casa, hanno saputo fare squadra e proteggersi a vicenda quando ce ne è stato bisogno. Nelle ultime ore sono stati vittime di uno scherzo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 febbraio 2021)sono sempre stati tra i più amati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra loro c’è grande empatia, un’amicizia importante. Dall’inizio hanno saputo animare la casa, hanno saputo fare squadra e proteggersi a vicenda quando ce ne è stato bisogno. Nelle ultime ore sono stati vittime di uno scherzo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

paestelly : Ma fate la stessa identica questione ogni santa puntata, e chiedete ai vip cosa ne pensano, e fate vedere i confess… - mitam13novembre : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso e Stefania vogliono vendicarsi con un nuovo scherzo, ovvero leggere ai vip un finto comunicato in cui s… - Rominacont95 : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso e Stefania vogliono vendicarsi con un nuovo scherzo, ovvero leggere ai vip un finto comunicato in cui s… - Addicted_ToZayn : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso e Stefania vogliono vendicarsi con un nuovo scherzo, ovvero leggere ai vip un finto comunicato in cui s… - Loretta76800716 : Secondo me Maria Teresa è l'unica vip con una carriera alle spalle e Rosalinda che comunque ha fatto delle fiction… -