Fonseca | futuro incerto e Allegri resta sullo sfondo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Basta una sconfitta per cambiare la classifica, il modo di leggerla. Adesso per la Roma il percorso per la qualificazione in Champions è di nuovo tortuoso, irto di ostacoli, segnato dalla più profonda ...

I Friedkin sabato a Torino sono rimasti delusi, speravano in un risultato positivo, invece la squadra diha evidenziato i soliti limiti ormai noti contro le grandi.... alla fine è rimasto a Roma, mettendosi a disposizione di Paulo. La punta ha accettato la ... con Mayoral che comunque ha fatto bene in sua assenza, poi a fine anno si penserà alCalciomercato Roma, i Friedkin delusi dopo la sconfitta di Torino. Fonseca rimane sotto tiro anche se per ora non è in discussione.C'è un assioma che nessuno ha intenzione di discutere a Trigoria: con Dzeko la Roma è più forte. Corollario: senza Dzeko la Roma ha meno possibilità di arrivare all’obiettiv ...