Doppio fiocco rosa in casa Cristante: il giallorosso diventa papà (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bryan Cristante è diventato papà per la prima volta. Oggi sono infatti nate le sue due bambine Victoria e Aurora. A darne l’annuncio, tramite un post Twitter, non il calciatore ma la stessa società giallorossa. Dopo la fascia da capitano nella sfida contro la Juventus, nonostante la sconfitta, continuare ad arrivare belle notizie per il centrocampista della Roma. Benvenute nella famiglia giallorossa alle piccole Victoria e Aurora, figlie di Selene e Bryan @Cristante #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) February 8, 2021 Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bryantoper la prima volta. Oggi sono infatti nate le sue due bambine Victoria e Aurora. A darne l’annuncio, tramite un post Twitter, non il calciatore ma la stessa società giallorossa. Dopo la fascia da capitano nella sfida contro la Juventus, nonostante la sconfitta, continuare ad arrivare belle notizie per il centrocampista della Roma. Benvenute nella famiglia giallorossa alle piccole Victoria e Aurora, figlie di Selene e Bryan @#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) February 8, 2021 Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

