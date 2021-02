Dodge Challenger Hennessey, 1000 CV per me posson bastare (video) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se i 700 e passa CV della Dodge Challenger Hellcat vi sembrano pochini, allora vale la pena fare una telefonata a John Hennessey per prenotare il kit HPE 1000. Questo pacchetto permetterà alla vostra muscle car di schizzare all’incredibile potenza di 1000 CV! Una performance esagerata, degna di un costruttore che ha fatto delle potenze Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se i 700 e passa CV dellaHellcat vi sembrano pochini, allora vale la pena fare una telefonata a Johnper prenotare il kit HPE. Questo pacchetto permetterà alla vostra muscle car di schizzare all’incredibile potenza diCV! Una performance esagerata, degna di un costruttore che ha fatto delle potenze

Dodge Durango SRT Hellcat, dopo tre mesi è già sold out 'La nuova Dodge Durango Hellcat è pronta ad unirsi a Charger e Challenger al vertice delle prestazioni - ha commentato Tim Kuniskis, CEO ad ...

Lo scorso anno, Dodge ha presentato ufficialmente la sua attuale muscle car più potente e veloce presente sul mercato. Stiamo parlando della Dodge Challenger SRT Super Stock . Questa prende il posto della leggendaria Demon prodotta soltanto per il model year 2018. A differenza di quest'ultima, però, la Challenger SRT Super Stock non è un'...

Nelle scorse ore, la società di tuning ha pubblicato un nuovo video in cui ci mostra una Dodge Challenger SRT Hellcat modificata con il pacchetto HPE1000 mentre viene consegnata al suo proprietario. N ...

Lo YouTuber se n'è accorto a sue spese, quando, dopo aver lasciato alcuni segni distinti del pneumatico usurato, è arrivato a tagliare letteralmente l'asfalto TRASFORMAZIONE — In un negozio specializz ...

