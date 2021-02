Covid, Fondazione Hume: immunità di gregge nell’agosto 2023 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Considerato l’attuale andamento delle vaccinazioni anti Covid in Italia, il raggiungimento dell’immunità di gregge non si otterrà prima del mese di agosto del 2023. E’ il risultato di un’analisi della Fondazioe Hume per ANSA che calcola l’indice DQP (acronimo di: Di Questo Passo), che stima il numero di settimane ancora necessarie se le vaccinazioni dovessero procedere “di questo passo”. “All’inizio della Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Considerato l’attuale andamento delle vaccinazioni antiin Italia, il raggiungimento dell’dinon si otterrà prima del mese di agosto del. E’ il risultato di un’analisi della Fondazioeper ANSA che calcola l’indice DQP (acronimo di: Di Questo Passo), che stima il numero di settimane ancora necessarie se le vaccinazioni dovessero procedere “di questo passo”. “All’inizio della

