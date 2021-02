Coronavirus | i dati – I nuovi contagi calano a 7 970 con 144mila tamponi | tasso di positività stabile al 5 | 5% Altre 307 vittime

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Scendono fino a 7.970 idaregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, rispetto agli 11.641 di ieri. Un calo dovuto però, come di consueto, al numero minore dieffettuati nel corso del fine settimana: sono infatti 144.270 i test effettuati nell’ultima giornata, con ildiche rimane cosìal 5,5%. Aumenta invece il numero delleche oggi sono 307, a fronte delle 270 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

