Chi è Barbara De Rossi: vita privata e carriera dell'attrice italiana

Chi è Barbara De Rossi, la famosa attrice italiana. Grazie alla sua simpatia, alla sua bellezza e al suo talento, ha conquistato il cuore di milioni di persone che la seguono con affetto. Protagonista di numeri film storiamo la sua carriera e la vita privata.

Barbara De Rossi: biografia

Barbara De Rossi nasce il 9 agosto del 1960 a Roma. Grazie alla sua bellezza, da giovanissima, vince Miss Teenager viene scelta da Lattuada per Fanciulle in fiore. Successivamente lavora al fianco di Virna Lisi in La cicala e nel 1982, appena 22enne, recita in Storia d'amore e d'amicizia, diretto da ...

