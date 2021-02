Carla Bruni | da first lady al lutto per AIDS mai superato | Cosa fa oggi

Leggi su kronic

(Di lunedì 8 febbraio 2021)fu lafrancese durante il periodo di insediamento del premier Nicolas Sarkozy, molti si chiedonofaccia(Instagram), all’anagrafeGilbertaTedeschi, è conosciuta anche comeSarkosy, dopo il matrimonio con il premier. È nata a Torino ma è stata naturalizzata francese. È una famosissima cantautrice, attrice ed ex modella. Vive in Francia dall’età di 7 anni. Si trasferisce in Svizzera, dove studia in alcune scuole private per poi far ritorno in patria dove si iscrisse ad una facoltà di architettura della Sorbona. Decide però di lasciare gli studi per ...