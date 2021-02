Buffon, la Procura non procede per la presunta bestemmia contro l'Inter (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessun nuovo deferimento per Gigi Buffon. Sul tavolo della Procura federale erano arrivate infatti le immagini della gara di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In particolare è stata ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessun nuovo deferimento per Gigi. Sul tavolo dellafederale erano arrivate infatti le immagini della gara di andata di Coppa Italia trae Juventus. In particolare è stata ...

Nessun nuovo deferimento per Gigi Buffon. Sul tavolo della Procura federale erano arrivate infatti le immagini della gara di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In particolare è stata valutata l'esclamazione pronunciata dal ...

