Bonus affitto fino a 1.200 euro: a chi spetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Bonus affitto è un contributo pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. In presenza di una riduzione del canone per l’intero anno (2021), è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili (per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese), riduzione che può essere limitata anche solo per alcuni mesi. Il Bonus affitto è uno dei provvedimenti fiscali introdotti per aiutare i contribuenti in difficoltà economica a causa della pandemia di Covid-19. Per fare un esempio pratico: se l’affitto viene ridotto da 500 a 400 euro al mese (quindi 100 euro in meno), al proprietario ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ilè un contributo pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200per ciascun locatore. In presenza di una riduzione del canone per l’intero anno (2021), è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributoad un massimo di 100mensili (per una riduzione del canone pari a 200al mese), riduzione che può essere limitata anche solo per alcuni mesi. Ilè uno dei provvedimenti fiscali introdotti per aiutare i contribuenti in difficoltà economica a causa della pandemia di Covid-19. Per fare un esempio pratico: se l’viene ridotto da 500 a 400al mese (quindi 100in meno), al proprietario ...

qui_finanza : Bonus affitto fino a 1.200 euro: a chi spetta e requisiti Verrà erogato direttamente al proprietario di casa che de… - TrendOnline : I #bonus, in questi mesi, sono spuntati come funghi nei boschi. Uno dei più importanti da richiedere è il bonus… - pier_molinengo : I #bonus, in questi mesi, sono spuntati come funghi nei boschi. Uno dei più importanti da richiedere è il bonus… - Notiziedi_it : Bonus affitto 2021: a chi spetta e come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Bonus affitto per i proprietari, previsto un contributo a fondo perduto -