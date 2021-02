Avvistato a Pescara per la prima volta l’ibis sacro

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) PESCARA – Alcune segnalazioni c’erano state, ma per la prima volta si riesce a testimoniare la presenza dell’Ibis, uccello sacro e venerato dell’antico Egitto, in Abruzzo e, nello specifico, nel pescarese. A renderlo noto è la Stazione Ornitologica Abruzzese che spiega come la specie, molto diffusa in Africa e in particolare nel sud del Sahara, da alcuni anni è stata individuata in Francia e in Italia. Paesi dove è riuscita a riprodursi e a colonizzare ampi territori.