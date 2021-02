Australian Open 2021, programma 9 febbraio: orari, tv, ordine di gioco, streaming (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella notte è stato rilasciato l’ordine di gioco anche per quel che concerne la seconda giornata degli Australian Open 2021, con quattro match su tutti i campi tranne che sui due principali, Rod Laver Arena e Margaret Court Arena. Sul centrale di Melbourne si apre con la campionessa del 2020, l’americana Sofia Kenin; faranno il loro esordio anche Rafael Nadal e la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. In chiave italiana sarà un giorno particolarmente ricco, che avrà il suo culmine nel match che apre la sessione serale sull’MCA tra Matteo Berrettini e Kevin Anderson. Esordio anche per Fabio Fognini, atteso da Pierre-Hugues Herbert, mentre giocano uno dopo l’altro Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Più o meno alla stessa ora di Fognini avremo Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso, così come Jasmine Paolini nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella notte è stato rilasciato l’dianche per quel che concerne la seconda giornata degli, con quattro match su tutti i campi tranne che sui due principali, Rod Laver Arena e Margaret Court Arena. Sul centrale di Melbourne si apre con la campionessa del 2020, l’americana Sofia Kenin; faranno il loro esordio anche Rafael Nadal e la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. In chiave italiana sarà un giorno particolarmente ricco, che avrà il suo culmine nel match che apre la sessione serale sull’MCA tra Matteo Berrettini e Kevin Anderson. Esordio anche per Fabio Fognini, atteso da Pierre-Hugues Herbert, mentre giocano uno dopo l’altro Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Più o meno alla stessa ora di Fognini avremo Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso, così come Jasmine Paolini nel ...

