Alda D’Eusanio rompe il silenzio e fa una dichiarazione incredibile sulla sua espulsione e dice “Appena …. (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vicenda ormai è più che nota, Alda D’Eusanio concorrente nella casa del grande fratello vip ha detto che Laura Pausini è picchiata dal compagno da cui ha avuto una bambina. Per queste sue gravissime affermazioni, la produzione della casa del grande fratello vip ha deciso per la sua immediata espulsione e ha vietato agli altri concorrenti di parlarne in alcun modo. E così, dopo che è stato comunicato ad Alda D’Eusanio che avrebbe dovuto immediatamente lasciare la casa, la D’Eusanio è sparita e di lei e della vicenda non se ne è parlato più. Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini Tutto è accaduto mentre la D’Eusanio era la trucco con Samantha De Grenet e le ha detto, ascoltando una canzone di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vicenda ormai è più che nota,concorrente nella casa del grande fratello vip ha detto che Laura Pausini è picchiata dal compagno da cui ha avuto una bambina. Per queste sue gravissime affermazioni, la produzione della casa del grande fratello vip ha deciso per la sua immediatae ha vietato agli altri concorrenti di parlarne in alcun modo. E così, dopo che è stato comunicato adche avrebbe dovuto immediatamente lasciare la casa, laè sparita e di lei e della vicenda non se ne è parlato più.fa unachoc su Laura Pausini Tutto è accaduto mentre laera la trucco con Samantha De Grenet e le ha detto, ascoltando una canzone di ...

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - gianni2000 : Bastava non guardarlo. Ignorarlo. Come hanno fatto tanti, me compreso. È bellissimo essere ignoranti sul Grande F… - masiscem : come ho fatto squalificare alda d’eusanio dal gf -