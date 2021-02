WTA Melbourne 1 2021: Elise Mertens fa suo il torneo, battuta Kaia Kanepi in finale (Di domenica 7 febbraio 2021) La belga Elise Mertens ha vinto il torneo WTA noto come Gippsland Trophy, sesto titolo della propria carriera su nove finali disputate. Sconfitta l’estone Kaia Kanepi con il punteggio di 6-4 6-1: in questo modo ritorna al numero 16 del mondo, non lontano dal best ranking di numero 12. Per quel che invece riguarda la sua avversaria, recupera ben 29 posizioni, ritornando 65a in classifica. Il primo set vede subito Mertens andare a mettere a segno il break, giunto nel secondo game e rientrando dal 40-15. Da quel momento la belga non corre mai reali pericoli fino al 5-2, cedendo un punto per turno di servizio. Quando si tratta di chiudere, sul 5-3 la belga non lo fa e finisce per perdere la battuta, solo che Kanepi non sfrutta l’occasione e finisce per ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) La belgaha vinto ilWTA noto come Gippsland Trophy, sesto titolo della propria carriera su nove finali disputate. Sconfitta l’estonecon il punteggio di 6-4 6-1: in questo modo ritorna al numero 16 del mondo, non lontano dal best ranking di numero 12. Per quel che invece riguarda la sua avversaria, recupera ben 29 posizioni, ritornando 65a in classifica. Il primo set vede subitoandare a mettere a segno il break, giunto nel secondo game e rientrando dal 40-15. Da quel momento la belga non corre mai reali pericoli fino al 5-2, cedendo un punto per turno di servizio. Quando si tratta di chiudere, sul 5-3 la belga non lo fa e finisce per perdere la, solo chenon sfrutta l’occasione e finisce per ...

