Walter Zenga | parla l’ex moglie Roberta Termali | ecco la verità

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 7 febbraio 2021) Andreaè tra i gieffini entrati nella casa di Cinecittà in un secondo momento eppure la sua storia personale ha coinvolto il pubblico in modo appassionante. Le rivelazioni di Andrea sul padrehanno indottoportiere della nazionale a tornare in Italia per confrontarsi con il figlio e dare la sua versione dei fatti. Il calciatore è stato anche ospite di Live non è la D’Urso dove ha spiegato i motivi della sua apparente freddezza nei confronti di un ragazzo che era visibilmente provato. Are della situazione è intervenuta anche, exdie mamma di Andrea. La donna ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù a cui ha spiegato i motivi per cui ha inviato, dopo anni di silenzio, ...