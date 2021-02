Tragico tamponamento sull' autostrada A14 | due morti e un ferito

Ultime Notizie dalla rete : Tragico tamponamento

il Resto del Carlino

Secondo quanto riferisce Autostrade per l'Italia si è trattato di unche ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed un furgone all'altezza del km 148. Nell'incidente due persone hanno perso ...... per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica delincidente. A causa del ghiaccio si è registrato anche un incidente sulla Cassia bis , al chilometro 4: un maxi-che ha ...Un tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone, un ferito. Traffico bloccato in direzione Nord Pesaro, 7 febbraio 2021 – Due morti e un ferito. Domenica tragica sull' autostrada A14, dove ...Nello schianto due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita. E’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pesaro-Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Sul luogo dell’event ...