Tommaso Zorzi “vittima” dello scherzo di Zenga e Rosalinda al GF Vip: ecco cosa è successo – VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) scherzo divertente nella Casa del Grande Fratello Vip ai danni di Tommaso Zorzi (che ci è cascato in pieno). Dopo il biglietto-gate, i concorrenti gli hanno fatto trovare una lettera di risposta scritta da Andrea Zenga e indirizzata proprio a Rosalinda Cannavò. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si “vendicano” di Tommaso Zorzi Andrea Zenga ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 7 febbraio 2021)divertente nella Casa del Grande Fratello Vip ai danni di(che ci è cascato in pieno). Dopo il biglietto-gate, i concorrenti gli hanno fatto trovare una lettera di risposta scritta da Andreae indirizzata proprio aCannavò. AndreaCannavò si “vendicano” diAndreaha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - vogliotrichechi : RT @guacamolami: PP: 'Fai come Tommaso Zorzi, che non può nominare me e nomina G' Tommaso: 'No, se io nomino lei è perché ho un problema co… - choocvlt : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -