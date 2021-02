Serie B | Reggiana-Virtus Entella 2-1 | ospiti avanti con Brescianini | Laribi e Muratore firmano la rimonta granata La classifica

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Termina 2-1 il posticipo diB,.Nel posticipo diB di scena al "Mapei Stadium"termina con il successo dei "" sui "diavoli neri". Riprendono quota le speranze salvezza per la compagine emiliana che, in una gara vibrante ed equilibrata, riesce a superare l'per 2-1. La formazione di Alvini, dopo essere passata in svantaggio grazie al sinistro perfetto di, è stata capace di ribaltare il risultato in soli tre minuti, grazie alle reti dial 53' eal 56'. Iniezione di fiducia decisiva per la, che sale a quota 21 punti in, ...

