Primavera, la Juve si affloscia e la Sampdoria vince 4 - 1 in rimonta (Di domenica 7 febbraio 2021) TORINO - Brutta sconfitta della Juve Primavera , che in casa si arrende a un'ottima Samp dopo essere andata in vantaggio. Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 febbraio 2021) TORINO - Brutta sconfitta della, che in casa si arrende a un'ottima Samp dopo essere andata in vantaggio.

CorriereQ : Primavera, crollo casalingo della Juve: la Sampdoria rimonta e vince 4-1 - sportli26181512 : #Primavera, la Juve si affloscia e la Sampdoria vince 4-1 in rimonta: Da Graca sblocca la gara per i bianconeri, ma… - ilbianconerocom : Primavera, Juve-Sampdoria 1-4, le PAGELLE: Da Graca non sbaglia mai, Senko evita che la barca affondi… - Spazio_J : Juventus-Sampdoria Primavera 1-4: tanta Samp, poca Juve. Brutto ko per i bianconeri - -