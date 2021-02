Previsione meteo | i vari livelli di affidabilità nella prospettiva di gelo

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Spesso ci si arrabbia… Ma come? Avevate previstoe invece nulla… Ecco dove sta l’inghippo, nell’utilizzo dei termini. Sì, perché la terminologia è la discriminante tra la comprensione di certe dinamiche e l’incomprensione nel leggere un articolo. Quante volte abbiamo evidenziato la differenze, non tanto sottile, trae proiezione? Beh, sta tutto qua, in questa differenza che per i profani potrebbe sembrare ridicola ma che in realtà cela divergenze abissali.significa prevedere il tempo e per poterlo prevedere ci si deve affidare, vuoi o non vuoi, sui modelli previsionali. Diciamo che unaè tale in un arco temporale di 2-3 giorni, esagerando 4-5 giorni. Dopodiché l’cala drasticamente. A meno che non vi siano particolari ...