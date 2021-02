Perde il portafoglio in Antartide, lo ritrova 50 anni dopo (Di domenica 7 febbraio 2021) Perde il portafogli in Antartide e lo recupera 53 anni dopo. E’ successo a Paul Grisham, 91enne di San Diego negli Usa, che negli anni ’60 aveva effettuato una missione di 13 mesi in una stazione meteorologica della Marina Usa in Antartide. La storia e’ stata raccontata dallo stesso protagonista al San Diego Union-Tribune dopo che ieri il portafogli - contente tra le altre cose la sua tessera della Marina, la patente e le istruzioni da seguire in caso di attacco chimico o atomico - è stato restituito al legittimo proprietario. Durante la sua spedizione in Antartide nel 1967, Grisham Perde il suo portafogli ma del fatto si dimentica completamente, fino a quando durante la demolizione di un edificio alla stazione McMurdo a Ross Island, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021)il portafogli ine lo recupera 53. E’ successo a Paul Grisham, 91enne di San Diego negli Usa, che negli’60 aveva effettuato una missione di 13 mesi in una stazione meteorologica della Marina Usa in. La storia e’ stata raccontata dallo stesso protagonista al San Diego Union-Tribuneche ieri il portafogli - contente tra le altre cose la sua tessera della Marina, la patente e le istruzioni da seguire in caso di attacco chimico o atomico - è stato restituito al legittimo proprietario. Durante la sua spedizione innel 1967, Grishamil suo portafogli ma del fatto si dimentica completamente, fino a quando durante la demolizione di un edificio alla stazione McMurdo a Ross Island, ...

MassimoChiaram7 : RT @HuffPostItalia: Perde il portafoglio in Antartide, lo ritrova 50 anni dopo - davydunz : RT @HuffPostItalia: Perde il portafoglio in Antartide, lo ritrova 50 anni dopo - HuffPostItalia : Perde il portafoglio in Antartide, lo ritrova 50 anni dopo - infoitinterno : Perde il portafoglio in una base al Polo Sud Restituito dopo 53 anni - Romanito_21 : @juventibus Arthur 6,5: Il punto di riferimento nel nostro centrocampo. Smista palloni, verticalizza e non ha paura… -