Padova-Verona oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2020 2021

Kioene Padova-NBV Verona sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per l'undicesima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. Derby veneto che mette in palio punti importanti per due squadre della zona bassa della classifica. La formazione scaligera è infatti nona a quota 22 punti, con soli tre punti su Ravenna, mentre Padova è undicesima con un totale di 13 punti. Verona è reduce dalla sconfitta casalinga contro Modena, mentre Padova arriva dalla sconfitta in quattro set rimediata sul campo di Ravenna. Voglia di riscatto dunque per entrambe le squadre, che mirano ad alzare il livello in vista del turno preliminare di ...

