Nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni, ristoranti e palestre. Cosa succede dal 16 febbraio? (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 febbraio 2021 - Dopo il primo weekend in zona gialla , dove si sono registrati non pochi assembramenti nelle città lombarde ma anche in altre italiane, domani inizia una nuova settimana e la ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 72021 - Dopo il primo weekend in zona gialla , dove si sono registrati non pochi assembramenti nelle città lombarde ma anche in altre italiane, domani inizia una nuova settimana e la ...

