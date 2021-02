(Di domenica 7 febbraio 2021) Governatore della Sicilia, Nello , finora i partiti hanno accolto l'appello del presidente Mattarella per la formazione di un nuovo governo?“Inizierei a dire che la cosiddetta 'operazione Draghi' costituisce il fallimento della formula politica del centrosinistra in Italia. E' la conferma dell'incapacità di forze politiche cosiddette popolari, ovvero il Movimento Cinquestelle e il Partito Democratico, di stare assieme e di determinare una guida stabile e sicura per la nazione. Se non si parte da questo presupposto, riesce difficile poter comprendere il tentativo estremo del capo dello Stato di invocare un governo di emergenza nazionale. Di conseguenza, se Draghi dovesse riuscire nell’impresa - e credo che oramai ci sia una grandissima maggioranza a suo sostegno – non si potrà parlare di governo politico, nel rispetto della geografia dei partiti. Sarà un governo di emergenza che ...

E tornando sulla formazione del nuovo governoevidenzia che "quando un Parlamento non riesce piu' a esprimere un governo, la strada da imboccare e' il ricorso alle urne". "Ma se ci si trova ...Infine in Sicilia, il presidente della Regione Nelloha previsto già da venerdì 5 febbraio l'entrata in vigore della zona rossa per Tortorici, in provincia di Messina. Un lockdown di tre ...«Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - inizia una nuova fase della stagione di contrasto al Coronavirus. In Sicilia, i cittadin ...Nel Bilancio e nella Finanziaria ora all’Ars tagli dolorosi e un fondo di 8 milioni per i piccoli centri delle aree interne ...