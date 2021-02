(Di domenica 7 febbraio 2021) LONDRA - Dopo tre sconfitte consecutive 'risorge' il Tottenham di José, che supera 2 - 0 in casa il. A decidere il match, dopo lo sterile predominio del primo tempo da parte ...

zazoomblog : Mourinho interrompe il digiuno con il West Bromwich. Pari Leicester - #Mourinho #interrompe #digiuno - sportli26181512 : Il Tottenham di Mourinho interrompe il digiuno: 2-0 al West Bromwich: Gli 'Spurs' allenati dal tecnico portoghese t… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho interrompe

Corriere dello Sport

LONDRA - Dopo tre sconfitte consecutive 'risorge' il Tottenham di José, che supera 2 - 0 in casa il West Bromwich . A decidere il match, dopo lo sterile predominio del primo tempo da parte degli Spurs, un micidiale uno - due assestato nella ripresa: al 54' è ...Cos'è? Una lavatrice azionata, spiega la reporter ereagisce con un tenero sorriso.Tottenham Liverpool 1 3: il racconto post partita del big match di Premier League. Klopp risponde alla crisi e i Reds interrompono la striscia record senza gol segnati, battuto Mourinho con i gol di F ...Nei giorni scorsi il Torino sembrava convinto di accelerare per Gedson Fernandes, promettente centrocampista classe ’99 in prestito al Tottenham dal Benfica. I primi mesi di avventura agli ...