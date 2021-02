Lovere | 15 appartamenti protetti e 36 posti letto in più nella nuova Casa della Serenità

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 febbraio 2021) È lo studio Laboratorio Permanente di Milano, fondato da Angelica Sylos Labini e Nicola Russi, il vincitore del concorso progettuale avviato poco più di un anno fa dalla Fondazione Beppina e Filippo Martinoli – ONLUS diper raccogliere le migliori proposte di intervento con cui avviare l’ampliamento. La struttura oggi dispone di 110(di cui 39 nel nucleo Alzheimer, per il quale si sta lavorando all’ipotesi di realizzare un giardino specifico per i suoi ospiti) e la Fondazione che la gestisce intende sfruttare la volumetria del lascito “ex Ottoboni”, rispettando le norme urbanistiche contenute nel piano di governo del territorio del Comune di, per realizzare 15...