LIVE Sinner-Travaglia 7-6 6-4, Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: Jannik trionfa tra errori, nervi e stanchezza! Rammarico per il marchigiano (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Finale DI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 07.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica! 07.52 Jannik Sinner vince il secondo titolo ATP in carriera dopo Sofia dello scorso novembre: tre se si inseriscono anche le Next Gen ATP Finals 2019. Il classe 2001 vince 7-6(4) 6-4 al termine di una sfida fatta di tanta discontinuità e stanchezza da parte anche di Stefano Travaglia che da domani sarà #60 pur perdendo il suo primo atto conclusivo del circuito in carriera. L’altoatesino, nonostante lo svantaggio del primo set e i tanti break del secondo, vince grazie al suo talento che gli servirà anche al debutto agli AO 2021 contro Denis Shapovalov. Da domani la top30 sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 07.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica! 07.52vince il secondo titolo ATP in carriera dopo Sofia dello scorso novembre: tre se si inseriscono anche le Next Gen ATP Finals 2019. Il classe 2001 vince 7-6(4) 6-4 al termine di una sfida fatta di tanta discontinuità e stanchezza da parte anche di Stefanoche da domani sarà #60 pur perdendo il suo primo atto conclusivo del circuito in carriera. L’altoatesino, nonostante lo svantaggio del primo set e i tanti break del secondo, vince grazie al suo talento che gli servirà anche al debutto agli AO 2021 contro Denis Shapovalov. Da domani la top30 sarà ...

