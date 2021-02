Inter | richiesta della Covisoc sui conti | Suning garantisce i pagamenti

(Di domenica 7 febbraio 2021) Nonostante le smentite, prosegue la trattiva per la cessione dell’a BC Partners. Nel frattempo si è mossa anche laper idel club La, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, ha inoltrato all’unadi verifica sui. Da qui a fine anno, i nerazzurri dovranno sborsare 195 milioni fra compensi dei giocatori, rate per l’acquisto dei cartellini eessi oltre a rinegoziare i due bond da 375 milioni complessivi con scadenza nel 2022. Secondo Repubblica, il gruppoha già risposto allaassicurando che sarà in grado di onorare tutti ida qui sino al terminestagione. Allo stesso ...

