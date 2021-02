Incidente tra auto a Telese Terme, ferite due persone (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente a Telese Terme all’incrocio tra via Caio Ponzio Telesino e via Roma, che ha visto coinvolte una Fiat Panda e una BMW. Intervenuti sul posto gli uomini della Polizia del Commissariato di Telese e gli operatori del 118. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero della Panda. Entrambi del posto, sono stati trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Leggi anche: Benevento, scontro tra due auto: feriti due ventenni (anteprima24.it) L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –all’incrocio tra via Caio Ponzio Telesino e via Roma, che ha visto coinvolte una Fiat Panda e una BMW. Intervenuti sul posto gli uomini della Polizia del Commissariato die gli operatori del 118. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero della Panda. Entrambi del posto, sono stati trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Leggi anche: Benevento, scontro tra due: feriti due ventenni (anteprima24.it) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

