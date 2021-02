In Giappone ci sono due paesini che vogliono le scorie nucleari (Di domenica 7 febbraio 2021) sono Suttsu e Kamoenai, spopolati villaggi di pescatori dell'Hokkaido, e c'entrano dei sussidi statali Leggi su ilpost (Di domenica 7 febbraio 2021)Suttsu e Kamoenai, spopolati villaggi di pescatori dell'Hokkaido, e c'entrano dei sussidi statali

Anubi_Inpw : RT @ilpost: In Giappone ci sono due paesini che vogliono le scorie nucleari - ilpost : In Giappone ci sono due paesini che vogliono le scorie nucleari - stefano19 : @frank9you @Cartabellotta @viralvideovlogs @SignorErnesto A parte che in Giappone questa osservanza scrupolosa non… - MauroATP : @Ettoine Ho letto che in Giappone esce il 9. Non so poi i tempi per trovarlo tradotto... Non ho capito il perché de… - CesareInvictus : @FrancescoDeBen8 @steveross75 @AleGuerani Il Giappone un fallimento? Uno dei paesi più ricchi e svillupati del mond… -