Immobile porta la Lazio in zona Champions: vittoria col Cagliari e 4° posto assieme alla Roma (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un'ora per abbattere con Immobile il muro alzato dal Cagliari all'Olimpico, quanto basta alla Lazio per salire al quarto posto per la prima volta in questo campionato, affiancare la Roma, distanziare Atalanta e Napoli e respirare nuovamente aria da Champions League. Tutto in un colpo solo, grazie alla caparbietà del suo bomber che al 61' con un sinistro sotto porta su sponda magistrale di Milinkovic-Savic ha segnato la rete della vittoria per 1-0 dopo un primo tempo faticoso e complicato per i biancocelesti che sono andati a sbattere contro le barricate alzate dalla squadra di Di Francesco. Serviva pazienza e attenzione per uscire dalla ragnatela rossoblù e più volte ...

