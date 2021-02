I sauditi adesso cercano la riconciliazione con Ankara (Di domenica 7 febbraio 2021) Il terreno vacilla sotto i piedi di bin Salman. L’elezione di Biden sembra confermare un atteggiamento di disimpegno verso la monarchia saudita che aleggia a Washington da tempo, ormai. “Le priorità dell’America in Medio Oriente dovrebbero essere fissate a Washington, non a Riad”, aveva dichiarato proprio Biden al Council on Foreign Relations, più di un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 febbraio 2021) Il terreno vacilla sotto i piedi di bin Salman. L’elezione di Biden sembra confermare un atteggiamento di disimpegno verso la monarchia saudita che aleggia a Washington da tempo, ormai. “Le priorità dell’America in Medio Oriente dovrebbero essere fissate a Washington, non a Riad”, aveva dichiarato proprio Biden al Council on Foreign Relations, più di un InsideOver.

