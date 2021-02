«Grande Fratello Vip 5»: Alda D’Eusanio espulsa dopo l’accusa (gravissima) a Laura Pausini (Di domenica 7 febbraio 2021) Che i programmi televisivi puntino su personaggi sopra le righe per fare audience è cosa nota. Che, molto spesso, decidano di fare un passo indietro e di rispedire il personaggio da dove è venuto qualora si macchiasse di scivoloni che il programma avrebbe dovuto calcolare e, quindi, prevedere, anche. Succede che il Grande Fratello Vip, stabile negli ascolti ma in crisi di argomenti, abbia deciso di far concorrere Alda D’Eusanio a un mese dalla finale allo scopo di vivacizzare le dinamiche all’interno della Casa; succede che la signora, che specie negli ultimi anni ha dimostrato di non avere troppi peli sulla lingua, sia stata protagonista di due episodi a dir poco controversi: l’utilizzo della parola «ne**o» che, a differenza di quanto successo a Fausto Leali, le è valso un richiamo e niente di più, e l’accusa, gravissima, rivolta a Laura Pausini che, secondo la D’Eusanio, sarebbe «conciata dal compagno in una maniera che neanche vi potete immaginare». https://twitter.com/GrandeFratello/status/1358121508086960129 Leggi su vanityfair (Di domenica 7 febbraio 2021) Che i programmi televisivi puntino su personaggi sopra le righe per fare audience è cosa nota. Che, molto spesso, decidano di fare un passo indietro e di rispedire il personaggio da dove è venuto qualora si macchiasse di scivoloni che il programma avrebbe dovuto calcolare e, quindi, prevedere, anche. Succede che il Grande Fratello Vip, stabile negli ascolti ma in crisi di argomenti, abbia deciso di far concorrere Alda D’Eusanio a un mese dalla finale allo scopo di vivacizzare le dinamiche all’interno della Casa; succede che la signora, che specie negli ultimi anni ha dimostrato di non avere troppi peli sulla lingua, sia stata protagonista di due episodi a dir poco controversi: l’utilizzo della parola «ne**o» che, a differenza di quanto successo a Fausto Leali, le è valso un richiamo e niente di più, e l’accusa, gravissima, rivolta a Laura Pausini che, secondo la D’Eusanio, sarebbe «conciata dal compagno in una maniera che neanche vi potete immaginare». https://twitter.com/GrandeFratello/status/1358121508086960129

