Governo Draghi: via al secondo giro di consultazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Governo Draghi, secondo giro di consultazioni da lunedì 8 febbraio con il Gruppo misto della Camera con le Minoranze linguistiche. Si concludono martedì Iniziera’ lunedi’ pomeriggio alle 15 e si concludera’ martedi’ alle 17 e 45 il nuovo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. LEGGI ANCHE: consultazioni, Salvini: “A disposizione”. M5S: “Saremo sempre leali. Serve… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 7 febbraio 2021)dida lunedì 8 febbraio con il Gruppo misto della Camera con le Minoranze linguistiche. Si concludono martedì Iniziera’ lunedi’ pomeriggio alle 15 e si concludera’ martedi’ alle 17 e 45 il nuovodidel premier incaricato Mario. LEGGI ANCHE:, Salvini: “A disposizione”. M5S: “Saremo sempre leali. Serve… L'articolo Corriere Nazionale.

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - marcodimaio : #Travaglio ha già iniziato a scagliarsi contro #Draghi. Aveva previsto che non sarebbe mai divenuto premier; ma poi… - ST09972061 : RT @Menanni1: @borghi_claudio @d4ymar Se la Lega fa l'Aventino contro Draghi, si incavola il popolo in ginocchio e parte lo spin 'irrespons… - CarlottaMarche7 : RT @StefanoFelici2: Zingaretti a Draghi: 'il nuovo governo dovrà muoversi sul perimetro della maggioranza Conte bis.' Draghi risponde: 'io… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo Draghi, Salvini: "Meloni non si isoli". Lei replica: "Non governo con Pd e M5s"

Il capogruppo leghista alla Camera, in un'intervista al Corriere della Sera ha lanciato l'idea di Salvini ministro: 'Se il governo Draghi sarà un governo politico, mi sembrerebbe normale che tra i ...

Giorgia Meloni: 'Mai con Pd e M5s'

'Non governo con Pd e 5 Stelle. E' una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato ...

Per il governo Draghi mix di tecnici e big di partito. Ma niente trattative sui nomi Il Sole 24 ORE Perché auspico un governo di unità nazionale presieduto da Draghi. Parla suor Anna Monia Alfieri

“Guardo con fiducia alla composizione di un governo di unità nazionale che certamente può avere le premesse e il coraggio per introdurre riforme di sistema. Dobbiamo superare la logica dei sussidi, ...

Casapound contro Draghi: striscione a Civitavecchia

“Dal Britannia alla Bce, Draghi liquidatore di Stato”. È questo il testo dello striscione contro Mario Draghi apparso in Viale Mario Villotti ed in oltre 100 città italiane a firma CasaPound Italia.

Il capogruppo leghista alla Camera, in un'intervista al Corriere della Sera ha lanciato l'idea di Salvini ministro: 'Se ilsarà unpolitico, mi sembrerebbe normale che tra i ...'Noncon Pd e 5 Stelle. E' una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato ...“Guardo con fiducia alla composizione di un governo di unità nazionale che certamente può avere le premesse e il coraggio per introdurre riforme di sistema. Dobbiamo superare la logica dei sussidi, ...“Dal Britannia alla Bce, Draghi liquidatore di Stato”. È questo il testo dello striscione contro Mario Draghi apparso in Viale Mario Villotti ed in oltre 100 città italiane a firma CasaPound Italia.