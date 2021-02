Governo Draghi: squadra con tecnici e politici. Vaccini e lavoro cuore del programma (Di lunedì 8 febbraio 2021) La squadra di Governo di Mario Draghi ha cominciato a prendere forma, ieri, domenica 7 febbraio, nella quiete della sua casa di campagna di Città della Pieve. Sarebbe una compagine un po' tecnica e un po' politica, frutto della sua iniziativa, senza trattativa con i partiti. tecnici i ministri, politici i sottosegretari per avere fili diretti con i gruppi parlamentari. Fuori dal gioco i leader, perchè potrebbe essere imbarazzante mettere Salvini al fianco di Zingaretti. E non entrerà nel Governo l'ex premier, Giuseppe Conte Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladidi Marioha cominciato a prendere forma, ieri, domenica 7 febbraio, nella quiete della sua casa di campagna di Città della Pieve. Sarebbe una compagine un po' tecnica e un po' politica, frutto della sua iniziativa, senza trattativa con i partiti.i ministri,i sottosegretari per avere fili diretti con i gruppi parlamentari. Fuori dal gioco i leader, perchè potrebbe essere imbarazzante mettere Salvini al fianco di Zingaretti. E non entrerà nell'ex premier, Giuseppe Conte

