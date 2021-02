Golf | Brooks Koepka rimonta e trionfa al Waste Management Phoenix Open 2021 con un gran eagle nel finale Crolla Spieth

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella giornata in cui tutti gli Stati Uniti si fermano in attesa delde evento del Super Bowl, con tutti gli sport programmati per lasciare spazio alla serata più importante dell’anno,si è guadagnato l’onore di gustarsi il match tra i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady e i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, con l’ottavo successo della carriera sul PGA Tour di. Il trentenne della Florida ha saputo estrarre dal cilindro ancora una volta deidissimi attributi nel momento più caldo e decisivo del torneo, imbucando un approccio da 40 yards alla 17 oggi e guadagnare quel colpo extra che alla fine è stato sufficiente per garantirgli il successo nel. Con un -6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf Brooks

Dopo tre eliminazioni consecutive punta almeno a un piazzamento nella Top 10Koepka, ora 7/o ... uno dei grandi favoriti della vigilia, il nuovo leader del Phoenix Open di. A Scottsdale il ...... un avvenente maestro di. Il duplice omicidio si consuma nella casa dell'amante della donna in ... C'è il vecchio bibliotecario, anche lui un detenuto per un grave crimine. Lui a Shawshank c'...Nella giornata in cui tutti gli Stati Uniti si fermano in attesa del grande evento del Super Bowl, con tutti gli sport programmati per lasciare spazio alla serata più importante dell'anno, Brooks Koep ...Jordan Spieth è tornato in vetta a un torneo dopo anni e nell'ultio giro del Phoenix Open proverà a superare Xander Schauffele, con il quale condivide la leadership ...