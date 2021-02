Fuck Europe ora lo dice Putin. Mikhelidze spiega perché (Di domenica 7 febbraio 2021) “Un disastro diplomatico come la visita a Mosca dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrel è difficile ricordarselo. Responsabilità che ricade direttamente su di lui, sul suo gabinetto, e forse soprattutto sulla delegazione Ue a Mosca: perché la visita è stata preparata in una maniera pessima e ha dato modo ai russi di fare il loro lavoro, ossia fare propaganda e strumentalizzare la presenza di un’istituzione Europea in Russia”. Il commento di Nona Mikhelidze, senior fellow dello Iai, esperta dei rapporti Europa-Russia, è duro, ma trova riscontri effettivi: i media statali russi che si occupano di spingere la narrazione del Cremlino hanno usato la visita per diffondere informazioni alterate sulle sanzioni Europee post-Crimea, sul rapporto di sussidiarietà con gli Stati Uniti, sulle discriminazioni che i giornalisti ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) “Un disastro diplomatico come la visita a Mosca dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrel è difficile ricordarselo. Responsabilità che ricade direttamente su di lui, sul suo gabinetto, e forse soprattutto sulla delegazione Ue a Mosca:la visita è stata preparata in una maniera pessima e ha dato modo ai russi di fare il loro lavoro, ossia fare propaganda e strumentalizzare la presenza di un’istituzionea in Russia”. Il commento di Nona, senior fellow dello Iai, esperta dei rapporti Europa-Russia, è duro, ma trova riscontri effettivi: i media statali russi che si occupano di spingere la narrazione del Cremlino hanno usato la visita per diffondere informazioni alterate sulle sanzionie post-Crimea, sul rapporto di sussidiarietà con gli Stati Uniti, sulle discriminazioni che i giornalisti ...

diana_luvs_ya_x : mando un po' in tendenza perché people from europe and asia deserve more quindi fuck off l'america e viva londra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuck Europe Ucraina, gaffe della diplomatica statunitense Victoria Nuland:«L'Unione Europea si fotta» Corriere della Sera