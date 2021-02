Forte scossa di terremoto sull'isola filippina di Mindanao (Di domenica 7 febbraio 2021) Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata sull'isola filippina di Mindanao alle 12:22 locali (le 5:22 in Italia). Il servizio di monitoraggio geologico statunitense ha individuato l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) Unadidi magnitudo 6 è stata registratadialle 12:22 locali (le 5:22 in Italia). Il servizio di monitoraggio geologico statunitense ha individuato l'...

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata sull'isola filippina di Mindanao alle 12:22 locali (le 5:22 in Italia). Il servizio di monitoraggio geologico statunitense ha individuato l'...

Scossa di terremoto registrata a Digos (Filippine)Il 07 Febbraio 2021 ore 05:22 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6 e profondità 24.63 km a Digos (Filippine). Leggi qui per appro ...

