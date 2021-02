Federico Zampaglione: “Sono entrato in casa e ho sentito qualcosa alle gambe. Ho capito che poteva essere la fine” (Di domenica 7 febbraio 2021) Federico Zampaglione è stato ospite del salotto di Verissimo e con Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe cruciali della sua vita, tra carriera e aneddoti privati, come quello sul momento difficile vissuto qualche anno fa. “Ho avuto il privilegio – ha esordito il frontman dei Tiromancino – di poter fare quello che mi piaceva, grazie ai miei genitori che hanno creduto in me. Nel 2013 il momento più brutto. Mi Sono lasciato con Claudia Gerini e mia madre si è ammalata gravemente”. “Ho cambiato casa e Sono andato a vivere da solo, ma quando Sono entrato mi Sono sentito qualcosa alle gambe che mi portava giù – ha rivelato Zampaglione -. Ho capito che se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021)è stato ospite del salotto di Verissimo e con Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe cruciali della sua vita, tra carriera e aneddoti privati, come quello sul momento difficile vissuto qualche anno fa. “Ho avuto il privilegio – ha esordito il frontman dei Tiromancino – di poter fare quello che mi piaceva, grazie ai miei genitori che hanno creduto in me. Nel 2013 il momento più brutto. Milasciato con Claudia Gerini e mia madre si è ammalata gravemente”. “Ho cambiatoandato a vivere da solo, ma quandomiche mi portava giù – ha rivelato-. Hoche se ...

