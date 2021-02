Domenica In: la strana coppia di Giorgio Panariello e Marco Giallini (Di domenica 7 febbraio 2021) Giorgio Panariello e Marco Giallini, ospiti di Mara Venier si sono raccontati nell’attesa del debutto del nuovo programma “Lui è peggio di me” Dopo il consueto appuntamento con l’aggiornamento sulla pandemia e l’approfondimento sulla campagna vaccinazione anticovid19 a cui la conduttrice tiene particolarmente, nel salotto di Domenica In Mara Venier ha avuto come primi ospiti Giorgio Panariello e Marco Giallini. I due avrebbero dovuto cominciare lo scorso 4 febbraio, “Lui è peggio di me”, il nuovo programma della prima serata del giovedì di Rai Tre, ma hanno preferito dare spazio a Mario Draghi. Il programma è una sfida non solo per la rete, ma anche per i neo conduttori, una strana coppia del mondo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 febbraio 2021), ospiti di Mara Venier si sono raccontati nell’attesa del debutto del nuovo programma “Lui è peggio di me” Dopo il consueto appuntamento con l’aggiornamento sulla pandemia e l’approfondimento sulla campagna vaccinazione anticovid19 a cui la conduttrice tiene particolarmente, nel salotto diIn Mara Venier ha avuto come primi ospiti. I due avrebbero dovuto cominciare lo scorso 4 febbraio, “Lui è peggio di me”, il nuovo programma della prima serata del giovedì di Rai Tre, ma hanno preferito dare spazio a Mario Draghi. Il programma è una sfida non solo per la rete, ma anche per i neo conduttori, unadel mondo ...

