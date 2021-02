Da quando ha realizzato i sogni dei tifosi, De Laurentiis sta fallendo (Di domenica 7 febbraio 2021) La stagione è da archiviare come fallimento societario. Gattuso non deve essere cacciato. Gattuso deve traghettare il Napoli fino all’ultima boa della stagione. Perché le sue responsabilità e la sua cieca presunzione non possono essere espiate con un semplice esonero. Sarebbe troppo facile. Avere lo stipendio fino a giugno, regalandogli anche l’alibi del poverocristo che potrà andare a vendersi al prossimo ingaggio. Gattuso quando si tratta di scuse, non ha eguali. Facciamolo arrivare fino alla fine della stagione, salvo dimissioni, così con un fallimento tanto deflagrante al massimo potrà dimensionarsi dove gli compete. Non deve cacciarlo De Laurentiis autore di questo scempio, che se non fosse per un paio di tweet anonimi e trascurabili, sarebbe di fatto da considerarsi ne più ne meno che un latitante. Il Napoli ad oggi è una società allo sbando, che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) La stagione è da archiviare come fallimento societario. Gattuso non deve essere cacciato. Gattuso deve traghettare il Napoli fino all’ultima boa della stagione. Perché le sue responsabilità e la sua cieca presunzione non possono essere espiate con un semplice esonero. Sarebbe troppo facile. Avere lo stipendio fino a giugno, regalandogli anche l’alibi del poverocristo che potrà andare a vendersi al prossimo ingaggio. Gattusosi tratta di scuse, non ha eguali. Facciamolo arrivare fino alla fine della stagione, salvo dimissioni, così con un fallimento tanto deflagrante al massimo potrà dimensionarsi dove gli compete. Non deve cacciarlo Deautore di questo scempio, che se non fosse per un paio di tweet anonimi e trascurabili, sarebbe di fatto da considerarsi ne più ne meno che un latitante. Il Napoli ad oggi è una società allo sbando, che ...

Quando nel 2015 ho scritto Da che parti stai con Pino Daniele , lui aveva finito di comporre un ... Purtroppo, è venuto a mancare e quel progetto non si è realizzato, ma dimostra come spesso scrittura e ...

In attesa del Super Bowl di stanotte, Cadillac ha già diffuso il suo spot realizzato per il popolare evento sportivo americano. Il noto marchio di automobili, per l'occasione,... fino a quando non lo ...

Estate 2016. Mi sto lavando i piedi con l’unico rubinetto disponibile sulla spiaggia pubblica di Jesolo quando improvvisamente realizzo che quello a fianco a me è Mario Draghi. Estroverso, alla mano, ...

nel 2015 ho scritto Da che parti stai con Pino Daniele , lui aveva finito di comporre un ... Purtroppo, è venuto a mancare e quel progetto non si è, ma dimostra come spesso scrittura e ...In attesa del Super Bowl di stanotte, Cadillac ha già diffuso il suo spotper il popolare evento sportivo americano. Il noto marchio di automobili, per l'occasione,... fino anon lo ...Estate 2016. Mi sto lavando i piedi con l’unico rubinetto disponibile sulla spiaggia pubblica di Jesolo quando improvvisamente realizzo che quello a fianco a me è Mario Draghi. Estroverso, alla mano, ...